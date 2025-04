Ciclismo – Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) vince il 67° Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il 26enne lecchese Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) ha conquistato la vittoria nella 67ª edizione del Giro Ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria, svoltosi oggi, sabato 12 aprile, e valido come 3ª prova di Coppa Italia delle Regioni. Colnaghi, al primo successo stagionale, ha preceduto allo sprint i due compagni di fuga Davide Bais (Polti VisitMalta) e Lorenzo Mark Finn (Nazionale Italiana), con cui si era avvantaggiato a 20 km dal traguardo.

La gara, che ha preso il via da Bova Marina e si è conclusa sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, si è sviluppata su un percorso di 183,3 chilometri con circa 1.800 metri di dislivello. Alla partenza si sono presentati 95 corridori effettivamente al via in rappresentanza di 14 squadre, inclusa la Nazionale Italiana guidata dal nuovo commissario tecnico Marco Villa, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo. Tra i partecipanti di spicco, il campione olimpico Elia Viviani, già vincitore a Reggio Calabria nel 2012, e giovani promesse come Lorenzo Mark Finn, campione del mondo Juniores nel 2024.

Le parole di Colnaghi dopo il traguardo: “Una vittoria che per me è una sorpresa – racconta il lecchese – vengo da un periodo non buono per via di una serie di traversie personali. Oggi ho sofferto, tenendo duro e mettendoci tutto il cuore per tener duro lungo la salita. Allo sprint sapevo di essere il più veloce ed ho fatto anche valere la mia esperienza per evitare sorprese da un talento come Finn”.

È il giovane ligure che commenta la sua prova: “Sono stato presente in ogni azione importante della corsa e sentivo di poter far bene. Peccato per lo sprint, ma Colnaghi era superiore. Un buon debutto in una corsa con i professionisti”.

Il commento del Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella: “Ringrazio il CT Villa per aver accettato il mio invito, fatto a Siena, di portare la Nazionale e per aver selezionato una squadra effervescente e protagonista, con Viviani e giovani promesse. Tenevamo molto a questa corsa, quella più a sud tra le 21 della Coppa Italia delle Regioni“.

(Colnaghi a braccia alzate. Photo Filippo Mazzullo – courtesy of LCP press office)