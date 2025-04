Marketing – Mizuno per 5 anni nuovo partner dell’AS Monaco (Ligue1).

(di Lorenzo Vulpis) – A partire dalla stagione 2025/26, l’AS Monaco (club della Ligue1 McDonald’s) ha annunciato un’importante novità a livello marketing: il marchio giapponese Mizuno (già partner della S.S. Lazio e con l’apertura in arrivo di un negozio monomarca proprio nel “cuore” di Roma) diventerà il nuovo sponsor tecnico del club, subentrando a Kappa (brand del portfolio BasicNet – nella foto in primo piano una immagine di archivio), dopo un accordo che durava dal 2019.

Un nuovo capitolo marketing

L’accordo con Mizuno, della durata di cinque anni, segna l’inizio di una nuova era per il club del Principato. Il brand giapponese vestirà i giocatori dell’AS Monaco con divise tecniche all’avanguardia, rispettando al contempo le tradizioni e i colori storici del club.

Design e collezioni esclusive per i fan

Mizuno svilupperà anche collezioni esclusive per i tifosi, offrendo prodotti lifestyle originali che riflettono lo stile e l’eleganza tipici del Principato di Monaco. Questa partnership non si limita solo all’aspetto tecnico, ma mira a rafforzare il legame tra il club e la sua tifoseria attraverso prodotti di alta qualità e design distintivi.

Sotto il profilo sportivo l’AS Monaco, terzo provvisoriamente in classifica (con 50 punti), è a soli due punti dalla seconda (l’Olympique Marseille). Affronta i rivali diretti oggi pomeriggio (a partire dalle ore 17) in casa. A fronte di un successo interno, dopo 29 turni, i biancorossi riuscirebbero a scavalcare i biancocelesti, nella lotta senza quartiere per l’Europa.