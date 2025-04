Combat Sports – Sarah Moussaddak: la stella franco-marocchina punta alla corona della kickboxing mondiale.

(di Lorenzo Vulpis) – A soli 25 anni, Sarah Moussaddak (nella foto in primo piano a destra) si sta affermando come una delle protagoniste più brillanti del panorama internazionale del kickboxing. Nata il 14 aprile 2000 a Valenciennes, nel nord della Francia, e di origini marocchine, Moussaddak rappresenta oggi un punto di riferimento per la nuova generazione di fighter europee. La sua determinazione, unita a uno stile tecnico e aggressivo, l’ha portata a calcare i più prestigiosi ring mondiali.

Una carriera in rapida ascesa

Il debutto tra i professionisti risale al 2017, ma è nel circuito Glory Kickboxing che Sarah inizia a farsi notare. La sua prima apparizione risale al 2019, quando batte per split decision Jiwaen Lee a Glory64. Seguono match di alto livello contro atlete come Tiffany van Soest, una delle leggende della disciplina. Proprio contro van Soest, nel 2022 e nel 2023, Moussaddak disputa due titoli mondiali, arrendendosi una volta ai punti e poi per KO, ma dimostrando comunque grande coraggio e spirito competitivo.

Titoli e traguardi prestigiosi

Nonostante alcune battute d’arresto, il palmarès della fighter franco-marocchina è già ricco di successi. Nel 2021 conquista il titolo ISKA Europeo -57 kg, battendo Ella Grapperhaus a Valenciennes. L’anno successivo, il 2022, la vede trionfare nella categoria WAKO-Pro K-1 -56 kg contro Anta Maria Sanchez a Orchies. E più recentemente, il 22 febbraio 2025, ha aggiunto alla sua collezione il titolo K-1 -56 kg alla Nuit des Titans, a Tours.

Con un’altezza di 163 cm e un peso forma di 55 kg, Sarah combatte nella categoria -56 kg, adottando una guardia ortodossa. È nota per la sua velocità, precisione e la capacità di gestire il ritmo del match. Il suo record parla chiaro: 10 vittorie (1 per KO), 4 sconfitte (1 per KO) e 1 pareggio.

Prossima tappa: Courmayeur, 7 giugno

Il prossimo appuntamento è già fissato: 7 giugno 2025 a Courmayeur, dove Sarah Moussaddak affronterà la valdostana Martine Michieletto (n.1 del ranking mondiale) per il titolo mondiale ISKA nella categoria di peso fino a 57 kg). Un match che si preannuncia infuocato, tra due delle fighter più talentuose del momento. L’occasione è l’Oktagon Valle d’Aosta (ideato e coordinato dal promoter milanese Carlo Di Blasi), giunto al traguardo della 28ima edizione, al Courmayeur Sports Center (con la previsione della diretta mondiale su DAZN in diretta).