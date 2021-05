La UFC lancia i propri Fan Token su Socios.com

(di Guido Paolo De Felice) – La UFC, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, è pronta a lanciare i propri “Fan Token” sull’app mobile di fan engagement Socios.com. In questa operazione, la UFC sarà supportata da Chiliz, fornitore leader di blockchain per l’industria dell’intrattenimento e dello sport. I Fan Token sono gettoni digitali da collezione, protetti dalla tecnologia blockchain di Chiliz. Consentono ai fan iscritti su Socios.com, il diritto di votare ai sondaggi proposti e accesso a promozioni, concorsi e premi con la propria squadra del cuore.

La promotion a stelle e strisce non è la prima lega di arti marziali miste ad avventurarsi in questo tipo di progetto.

L’ingresso della UFC tra i partner di Chiliz, infatti, segue la collaborazione stipulata, ad inizio aprile, dalla Professional Fighters League (PFL), prima struttura di combat sports in assoluto a lanciare il proprio Fan Token ufficiale. In quell’occasione, furono messi a disposizione 250.000 Fan Token PFL al costo di 2 dollari ciascuno. L’operazione fu un vero successo: tutti i Fan Token andarono sold out in meno di dieci minuti.

I titolari di Fan Token, della criptovaluta di Chiliz ($CHZ) e di Token Socios United ($SSU) su Socios.com potranno subito toccare con mano i benefici della nuova partnership tra UFC e Chiliz, grazie a una serie di offerte e promozioni legate al mondo UFC.

Per promuovere la partnership, in vista dei due match che avranno luogo questo fine settimana in Florida nel corso di UFC 249, verrà realizzato un primo concorso sull’app che metterà a disposizione di tutti gli utenti più di 2500 dollari (equivalente in criptovaluta CHZ) per chi indovinerà il vincitore dell’incontro tra Tony Ferguson e Justin Gaethje e di quello tra Henry Cejudo e Dominick Cruz.

Il mondo della blockchain e delle criptovalute suscita sempre più interesse. In campo sportivo, la stessa Chiliz ha importanti piani di espansione globale per il 2021: attualmente, sono già 25 le società sportive che hanno lanciato i propri Fan Token, tra cui le italiane Juventus, Milan, Roma e Novara (Lega Pro).