eSports: Pessina capitano del Monza investe sul progetto Mkers

Matteo Pessina, capitano dell’AC Monza e figura di spicco nel

calcio italiano, diventa il primo investitore a partecipare al nuovo round di investimento da

1,5 milioni di euro aperto da Mkers S.p.A., leader italiano negli esports. Il round, che

valorizza Mkers a 15 milioni di euro post-money, rappresenta un passo significativo per la

crescita della società e per rafforzarne la presenza internazionale. Con questa operazione,

Pessina dimostra di essere non solo un campione in campo, ma anche un giovane attento ai

trend di innovazione e un investitore lungimirante, capace di riconoscere le potenzialità dei

settori emergenti come quello degli esports.

“Il 2024 è stato un anno di sfide e successi che ci spingono a guardare avanti con fiducia,” ha

dichiarato Luca Beccaceci, CEO di Mkers. “L’ingresso di Matteo Pessina è un segnale di

grande fiducia nel nostro progetto e ci consente di accelerare ulteriormente. Con i fondi

raccolti, Mkers punta a rafforzare il proprio posizionamento internazionale nei mercati

emergenti degli esports, inclusi quelli del Medio Oriente e dell’Arabia Saudita, dove sono

previsti grandi investimenti nel settore, consolidando così il nostro ruolo di leader e

ampliando ulteriormente la nostra offerta.”

Anche Matteo Pessina ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa: “Sostenere Mkers

significa investire nel futuro dello sport e del gaming competitivo. Sono felice di essere parte

di questo progetto, che rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo dell’intrattenimento

digitale in Italia e nel mondo.”

Successi e crescita finanziaria di Mkers

Nel 2023, Mkers ha registrato un valore complessivo della produzione di 1,74 milioni di euro

e ha mantenuto una gestione oculata dei costi, riducendo le spese per materie prime e

consumi di oltre il 60%, ottimizzando i costi del personale e investendo in modo strategico in

capex. Il bilancio chiude con un utile netto più che raddoppiato rispetto all’esercizio

precedente e un EBITDA pari al 15,8% del valore della produzione. Questi risultati derivano

da una strategia di sviluppo diversificata, riducendo la dipendenza dai ricavi legati ai

montepremi, che rappresentano ora meno del 10% del fatturato complessivo. Questo

approccio, più stabile e sostenibile, consente a Mkers di espandere nuovi progetti formativi e

infrastrutturali e di consolidare la sua posizione nel settore.

Il patrimonio netto di Mkers, pari a 1,15 milioni di euro, è una base solida per la prossima

fase di espansione prevista con il nuovo round di investimento, che rafforza la capacità

dell’azienda di gestire il debito e facilita l’accesso al credito.