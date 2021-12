Chessa (Regione Sardegna): Il cartellone delle Cupra FIP Finals proietta la Sardegna nel mondo

Ho il dovere di ringraziare, a nome di tutta la Sardegna, chi ci dà questa vetrina internazionale. Ringrazio Franco Carraro (presidente FIP, nda), il sindaco Paolo Truzzu, l’assessore allo sport Andrea Floris (comune di Cagliari) e, soprattutto, chi sta cercando, con lo sport, di metterci in vetrina nel panorama internazionale, cioè Angelo Binaghi (presidente FIT). Queste persone, questi dirigenti vengono a volte anche criticati, come tutte le persone che cercano di fare qualcosa nel nostro Paese. L’”Isola dello sport” è un progetto che ho voluto avanzare, molto coraggioso. Fare le cose in Sardegna non è facile. Spesso si è abituati a fare investimenti su altre tipologie di organizzazioni…Ho investito sugli eventi sportivi quando nessuno ci credeva, ora giro tutta la Sardegna e sento dire solo “grazie”. Ne hanno beneficiato tutti i comuni dagli eventi sportivi. Il cartellone di queste Cupra FIP Finals proietta la Sardegna nel mondo e porta il mondo in Sardegna. Abbiamo fatto l’ATP di tennis ad aprile, in pandemia dichiarata. Grazie allo sforzo di tutti, ovvero di chi ha portato eventi anche a porte chiuse. Pensate che un solo evento, dei trenta internazionali, ha catturato nella sola città di Cagliari 5.500 presenze certificate. Le presenze più importanti sono quelle giornaliere, perchè c’erano economia sul territorio. Gli atleti e gli accompagnatori sono presenze: ecco l’indotto, il guadagno della Regione è questo. Abbiamo avuto un ritorno certificato dell’investimento.

La Sardegna è l’unica regione in Italia ad avere ospitato due eventi internazionali come il World Padel Tour e le Cupra FIP Finals. Questo sport sta avendo in Spagna 6 milioni di iscritti, in Italia sono 1 milione e solo a Roma hanno raggiunto i 1.000 campi. Noi siamo stati i primi, grazie agli organizzatori che hanno creduto di portare questo sport in un’isola accogliente. Ho puntato sulla promozione turistica della Sardegna grazie ai “grandi eventi” sportivi: abbiamo avuto venti manifestazioni iridate. Abbiamo catturato l’attenzione del mondo. Questi eventi sportivi hanno generato tanti benefici per la Sardegna, ma posto anche due criticità: non siamo nelle condizioni di disporre di posti letto tali se vogliamo puntare a portare gente in Sardegna. Oltre a ciò non possiamo avere anche un’impiantistica obsoleta. È il caso di rimettere a posto questo Palazzetto (il PalaPirastu, nda) per ospitare eventi internazionali, per poi costruirne uno ancora più bello. Una delle novità che annuncio, per il cartellone del 2022 degli eventi sportivi, è che li faremo ruotare per la Sardegna, per far sì che si conosca tutta. Andiamo nel mondo per poi portare il mondo da noi. Ho presentato un elenco di iniziative, considerate tutte le azioni, e l’ho dato al presidente della Regione. Le richieste sono tante, quest’anno ho utilizzato tutti i soldi che potevo spendere. Se c’è la copertura finanziaria ripeteremo in maniera più forte un cartellone di eventi internazionali, ma serve fare un ulteriore investimento rispetto a quanto già speso. Fa ben sperare che sia un 2022 di crescita” – ha dichiarato Gianni Chessa, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio (nella foto in primo piano), a margine della conferenza stampa di chiusura delle “Cupra FIP Finals Sardegna 2021″.