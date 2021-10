Changpeng “CZ” Zhao (Binance) strizza l’occhio ai fan digitali della S.S. Lazio

La S.S. Lazio entra nel mondo dei fan token. Binance, oltre a sponsorizzare la maglia della prima squadra, distribuirà in esclusiva i Fan Token a marchio Lazio, dietro specifica licenza della S.S. Lazio Marketing & Communication, società interamente controllata dalla realtà biancoceleste.

Changpeng “CZ” Zhao, Ceo e co-fondatore di Binance, ha commentato: “Gli appassionati di sport trarranno vantaggio da questa rivoluzionaria modalità di coinvolgimento dei fan. I tifosi della Lazio potranno raccogliere Fan Token Binance e offerte NFT, godere di diritti di voto esclusivi su alcune decisioni del club, sbloccare Fan Badge e ricevere premi unici in base al loro livello di coinvolgimento, raccogliere merchandise firmato e persino incontrare i campioni della loro squadra del cuore di persona. I Fan Token di Binance sono un modo entusiasmante per i fan di interagire in modo più significativo con le loro squadre preferite e offrono opportunità ai club di abbracciare davvero i loro fan”.