Champions League: record al botteghino di Milan-Tottenham. Incassati oltre 9 milioni di euro

Nella serata di ieri è scattata la fase finale (gli ottavi) della UEFA Champions League 2023. Due i match in programma: PSG-Bayern Monaco e Milan-Tottenham (match vinto dal club lombardo per 1-0). Stasera, invece, si disputeranno Club Brugge-Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea. Il dato più interessante è il dato del botteghino di San Siro (nella foto una immagine di archivio), dove più di 74mila tifosi (per la precisione 74.320) hanno acquistato il tagliando di ingresso. In totale nella casse rossonere arriveranno più di 9 milioni di euro (9.133.000). E’ l’incasso più ricco nella storia del calcio italiano (122 euro di spesa media per supporter).