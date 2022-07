ChainOn va a canestro con LNP

ChainOn e Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) in partnership per rivoluzionare le sponsorizzazioni nel basket italiano. Da oggi la Lega e tutti i club di Serie A2 e Serie B potranno negoziare e concludere sponsorship su ChainOn tramite blockchain, intelligenza artificiale e algoritmi proprietari.

Concludere un contratto di sponsorizzazione online, in pochi minuti, in ogni parte d’Italia o dall’estero, su un marketplace dedicato. Da oggi, possono farlo LNP (Lega Nazionale Pallacanestro), le 27 squadre della Serie A2 e le 64 squadre della Serie B, che potranno proporre, negoziare e sottoscrivere le proprie opportunità di sponsorship su www.chainon.it.



ChainOn è, infatti, divenuta Official Innovation Partner di LNP, dei Campionati di A2 e B e degli Eventi LNP: l’accordo rientra nell’ambito del Progetto “Innovation Partnership” del digital marketplace a cui hanno già aderito realtà del calibro di Empoli Football Club e Lega Pallavolo.



ChainOn rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle sponsorizzazioni, attuata attraverso la disintermediazione, la digitalizzazione dei processi e gli smart contract.

Sulla piattaforma, sponsor (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie alla tecnologia, si incontrano, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi in blockchain con la validità di quelli tradizionali, ma negoziabili in tempo reale (e non in settimane o mesi), senza necessità di vicinanza territoriale e con format non bloccati sulla stagione, ma applicabili anche ad una sola gara.

Una grande opportunità per tutti i club di Serie A2 e B che potranno offrire con una modalità completamente nuove le proprie sponsorizzazioni aumentando le vendite grazie a format innovativi, velocità, trasparenza e diminuzione di oltre il 97% rispetto ad oggi dei costi di contatto, negoziazione e contrattualizzazione.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn ha dichiarato: “Siamo lieti che LNP abbia voluto essere tra gli apripista della vera e propria rivoluzione positiva dello sponsoring che abbiamo lanciato attraverso ChainOn. Crediamo che il mondo del basket abbia un grande potenziale di comprensione e attuazione nel nuovo approccio digitale e disintermediato alla sponsorizzazione che proponiamo con il nostro digital marketplace. In particolare, per i club di A2 e Serie B, il mercato virtuale di ChainOn sarà una grande opportunità per far conoscere al mondo imprenditoriale le loro sponsorizzazioni che possono aumentare la notorietà e la reputazione dei marchi degli investitori a prezzi inferiori rispetto agli altri mezzi di comunicazione.”

Pietro Basciano – Presidente Lega Nazionale Pallacanestro ha spiegato: “L’accordo con ChainOn è solo l’ultimo dei servizi che LNP ha deciso di mettere a disposizione delle sue Associate e va a posizionarsi in un ambito di fondamentale importanza per i Club, stipulare nuovi accordi di sponsorizzazione. Siamo consci che si tratta di una piattaforma rivoluzionaria, estremamente evoluta tecnologicamente, che va sperimentata. Ma l’esperienza nel settore del gruppo di lavoro che è alla base dell’ideazione di ChainOn, sono certo che metterà a disposizione delle Associate di Serie A2 e Serie B uno strumento di grande sviluppo per le nostre realtà, nel mondo dei rapporti di partnership tra Club ed Aziende.”