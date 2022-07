Golf: DAO entra nel business della Ryder Cup 2023

DAO S.p.A. ha ottenuto l’incarico di Official Premium Experience Agent to the 2023 Ryder Cup Premium Experience Programme, il programma di commercializzazione di pacchetti esclusivi comprensivi dei servizi di ospitalità per laRyder Cup 2023: l’evento a squadre che ogni due anni contrappone l’Europa agli Stati Uniti e dove in palio c’è la coppa e l’onore per la vittoria.

L’edizione 2023 si svolgerà dal 25 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma.

Stefano Dealessi, fondatore e amministratore delegato di DAO S.p.A.: «Siamo orgogliosi di poter vivere questa nuova opportunità, che permetterà alla nostra azienda di arricchire ulteriormente la nostra case history nel mondo dello Sport Advisory».

DAO S.p.A. è advisor del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e affianca alcune grandi aziende italiane in progetti di sponsorship, che comprendono anche i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Dal 2021, DAO S.p.A. ha acquisito in esclusiva i diritti del Corporate Hospitality delle Nitto ATP Finals di Torino. Da oggi l’azienda amplia e connette il suo impegno sportivo anche nel golf per la prima storica edizione italiana di Ryder Cup.