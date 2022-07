SuperFly Lab ancora al fianco del Calcio Padova (Serie C)

Il Calcio Padova (club di Lega Pro) rinnova la collaborazione con Superfly Lab per il 2022/2023. L’agenzia di creatività e comunicazione padovana già interprete del concept dedicato alla campagna abbonamenti del girone di ritorno “Ci becchiamo all’Euganeo’’ stringe un accordo annuale per tutto il 2022/2023 con la società calcistica.

Superfly Lab con sede nella nuovissima Stazione Campo Marte, a Padova, negli anni ha collaborato con importanti brand nazionali di lifestyle e nel territorio ha realizzato molte campagne istituzionali specializzato i propri linguaggi su heritage, rebranding e guerrilla marketing, abbinando linguaggi moderni e virali a contenuti tradizionali.

La nuova campagna promozionale di Calcio Padova si focalizzerà sulla campagna abbonamenti e presenterà i tre nuovi kit del campionato 2022-2023 con uno shooting fotografico in cui i soggetti che indosseranno le nuove maglie verranno immortalati in situazioni urban e quotidiane, e saranno indossate da persone “comuni’’ per rappresentare la tifoseria del Calcio Padova.