Cesena FC e Mizuno insieme per altre tre stagioni

L’azienda giapponese di abbigliamento sportivo continuerà ad essere lo sponsor tecnico del club bianconero (militante quest’anno di Serie C – girone “B”) fino al 30 giugno 2024.

Si rinnova per altre tre stagioni la partnership tra Cesena FC e Mizuno. L’azienda giapponese produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo si conferma così sponsor tecnico del club bianconero dando continuità al rapporto nato nel 2018. Fino al 30 giugno 2024, pertanto, Mizuno grifferà le divise da gioco della prima squadra, oltre a vestire i calciatori bianconeri durante gli allenamenti e le occasioni di rappresentanza.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto con Mizuno e quando i matrimoni funzionano è naturale che vadano avanti – ha dichiarato l’AD del Cesena FC, Gianluca Padovani. Tre anni fa Mizuno ha creduto fortemente in noi e oggi possiamo dire che è stato un binomio vincente sotto il profilo sportivo, contrassegnato dall’immediata vittoria del campionato di Serie D e dall’attuale stagione che ci sta vedendo fortemente competitivi in Serie C.

In questo percorso Mizuno è sempre stato un partner attento alle esigenze del club e pronto ad assecondarne la volontà di offrire prodotti in cui il tifoso possa identificarsi com’è avvenuto ad esempio con la terza maglia di questa stagione che riportava i nomi di tutti i 975 calciatori bianconeri della nostra storia. E in vista del prossimo campionato stiamo già lavorando a quattro mani con Mizuno Italia a tutta la line up che utilizzeranno calciatori e staff tecnico, nonché alle prossime divise da gioco al fine di proporre creazioni che abbiano lo stesso successo riscosso negli anni scorsi”.

Una soddisfazione condivisa dal presidente di Mizuno Italia, Oliver Strenghetto: “Siamo orgogliosi di aver rinnovato questo accordo con una società storica così importante e prestigiosa. L’idea di rinnovare il contratto per altri tre anni corona un progetto importante per noi. Si è subito creato un rapporto di grande intesa e sintonia con i dirigenti del Cesena FC con cui abbiamo coordinato questa collaborazione contrattuale in maniera esemplare: sinergie così importanti mettono in luce l’importanza dello sport nella vita di tutti i giorni per il benessere psicofisico delle persone e questa sinergia ci riempie di orgoglio e prestigio. Mai come in questo periodo delicato, la storica società del Cesena FC incarna per Mizuno il motto del brand “Reach Beyond”, cioè “andare oltre” ponendosi continuamente nuove sfide, superare le aspettative, non arrendersi e perseguire sempre con tenacia i propri obiettivi”.

In forza di questo accordo l’azienda giapponese, attraverso la linea calcio Mizuno Teamwear sarà lo sponsor tecnico unico del mondo bianconero, fornendo non solo le squadre selezionate del settore giovanile, ma anche la sezione femminile e le accademie.