TWT-Cesena FC: tecnologia a supporto di una partnership di successo

Quando una partnership diventa una vera e propria case history di successo. Parliamo di TWT, realtà specializzata in comunicazione telefonica e connettività performanti su larga scala per l’interconnessione degli uffici.

Il Cesena FC, prima della partnership con TWT S.p.A. (main partner del club bianconero), disponeva di linee Internet composite e totalmente disomogenee, divise su più operatori e servizi. Le connessioni, basate su tecnologia in rame, non erano abbastanza performanti e non in grado di supportare esigenze e necessità di banda degli uffici direzionali. Allo stesso modo, le linee telefoniche necessitavano di un adeguamento tecnologico e di uno sviluppo infrastrutturale per essere adeguate alle mutate esigenze interne.

La soluzione

Linee FTTx con backup e Linee Voce.

TWT ha sviluppato per il Cesena FC (club di Serie C – girone “B”) un’architettura di connettività in fibra ottica che collega le 3 sedi: gli uffici direzionali dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi e dei due centri sportivi, l’Alberto Rognoni, sede degli allenamenti della prima squadra e della primavera, e il “Campus Cesena Sport”, sede degli allenamenti del settore giovanile e dell’accademia. Le tre sedi sono state collegate, non solo fra loro, ma anche con l’infrastruttura TWT, in modo da garantire i massimi livelli di velocità e stabilità di connessione. Ciascuna linea internet è stata anche dotata di backup, sempre ad alta velocità in fibra, ossia di una linea secondaria che subentra automaticamente in caso di interruzione della primaria.

Parallelamente alle linee dati, è stata implementa un’infrastruttura omogenea con 14 canali Voce che offrono i servizi telefonici più avanzati, basati sulla tecnologia VoIP.

I risultati

Comunicazione telefonica affidabile e di alta qualità. Connettività ad alte performance su vasta scala.

Il Cesena FC, grazie alle tecnologie sviluppate da TWT, ha dato il via alla trasformazione digitale necessaria a supportare le comunicazioni telefoniche di ultima generazione su vasta scala e ad incrementare le performance delle attività online. Anche la fatturazione e la gestione dei servizi tecnologici è diventata più omogenea e semplice, essendo legata ad un unico provider.

Il progetto di partnership in esame è stato presentato ed inviato tramite newsletter del Cesena FC a tutti gli iscritti alla newsletter, a partire dai rappresentati dei media.