Cesena FC e Acqua Dolomia insieme fino al 2023

Il marchio friulano, commercializzato in Italia e nel mondo da Sorgente Valcimoliana, si conferma Fornitore Ufficiale del club bianconero (Serie C) e, da questa stagione, sarà al fianco anche della prima squadra femminile

Acqua Dolomia si conferma Fornitore Ufficiale del Cesena FC. Il club bianconero e Sorgente Valcimoliana srl, azienda che imbottiglia l’acqua minerale Dolomia che sgorga all’interno di un sito patrimonio Unesco, il Parco Naturale Dolomiti Friulane, hanno infatti rinnovato la partnership per le prossime due stagioni, dando così continuità al precedente accordo siglato nel 2018.

Dopo aver accompagnato il Cesena nell’immediato ritorno tra i professionisti e nell’ultima stagione culminata col raggiungimento dei play off, Acqua Dolomia continuerà a dissetare i calciatori bianconeri fin dall’inizio della preparazione al prossimo campionato di serie C, contribuendo così al recupero fisico degli atleti grazie alla sua concentrazione di minerali buoni. Non solo, ma nel prossimo biennio Acqua Dolomia, oltre ad essere al fianco delle squadre giovanili del Cavalluccio, sarà anche l’acqua ufficiale della squadra femminile reduce da un brillante campionato di serie B.

In forza di questa partnership, le bottiglie di Acqua Dolomia saranno presenti nelle aree hospitality, negli sky box e nei bar dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi in occasione di tutte le gare ufficiali mentre il marchio friulano beneficerà di un’esposizione di grande prestigio che andrà dai led a bordocampo ai backled presenti in sala stampa.

“Quella con Acqua Dolomia è stata una delle prime partnership attivate dal nuovo Cesena – ha dichiarato Gianluca Padovani, amministratore delegato del Cesena FC – e che si è rivelata subito vincente anche sul campo, con la vittoria del campionato di serie D. Siamo felici di proseguire questa collaborazione che ci auguriamo possa portare altri successi da festeggiare insieme”.

La soddisfazione per il rinnovo dell’accordo è anche nelle parole di Gilberto Zaina, AD di Sorgente Valcimoliana: “Il Cesena è una squadra storica del territorio che siamo orgogliosi di continuare a sostenere. Dolomia si conferma giorno dopo giorno come l’acqua preferita dagli sportivi per le sue caratteristiche di eccezionale purezza e per l’elevata concentrazione di minerali buoni ed ossigeno, utili al veloce recupero fisico. E’ per noi motivo di orgoglio ampliare la collaborazione anche alle squadre giovanili e alla sezione femminile: a tutti loro va il nostro supporto per affrontare al meglio le sfide che li attendono nel corso delle prossime stagioni”.