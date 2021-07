BLUENERGY GROUP E UDINESE CALCIO RINNOVANO PER LA STAGIONE 2021-22

Per il quinto anno consecutivo Bluenergy Group sarà “Back Jersey Sponsor” ed “Energy Partner” della squadra bianconera, fornendo gas e luce alla Dacia Arena. Grazie alle forniture green, nell’ultimo anno sono state risparmiate 1530,14 tonnellate di CO2.

Bluenergy Group, azienda di riferimento nel Nord Italia per la fornitura di luce, gas e servizi, e Udinese calcio rinnovano la partnership per il quinto anno consecutivo, portando avanti l’impegno congiunto – intrapreso fin dall’inizio della collaborazione – all’insegna della sostenibilità ambientale. Anche per il prossimo campionato di Serie A 2021-22, Bluenergy sarà Back Jersey Sponsor della squadra bianconera – il logo della multiutility sarà quindi ben visibile sul retro delle divise dei giocatori – ed Energy Partner, attraverso la fornitura di gas e luce alla Dacia Arena.

La lunga e proficua collaborazione tra le aziende nasce dall’importanza che entrambe rivolgono all’impegno verso la sostenibilità e il supporto al territorio. Proprio nell’ambito della sostenibilità le due società udinesi hanno iniziato un cammino volto a rendere le proprie attività sempre più green: in quest’ottica, lo stadio continuerà ad essere alimentato con forniture di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate e gas con emissioni compensate. Compensazione possibile grazie alla collaborazione con Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica. Grazie alle forniture green, nell’ultimo anno, sono state 1530,14 le tonnellate di emissioni di CO 2 risparmiate.

Il percorso green di Bluenergy Group e Udinese Calcio passa anche dai lavori di efficientamento energetico già effettuati all’interno dello stadio, come la messa in opera di interventi ai sistemi di riscaldamento dello stadio, e ulteriori sono le migliorie in fase di valutazione, con l’obiettivo di rendere la Dacia Arena sempre più “CO2 free”.

Inoltre, in vista del nuovo campionato di calcio e in attesa delle disposizioni ufficiali, Bluenergy ha in serbo diverse attività per coinvolgere i tifosi e i clienti Bluenergy. In passato iniziative come “Game of Goals”, l’instant win che per tre stagioni ha messo in palio i biglietti per assistere ai match casalinghi dalla tribuna Vip, e l’iniziativa dello scorso anno “Sempre con te” che ha riportato – seppur virtualmente – i tifosi all’interno dello stadio, hanno riscosso molto successo e l’augurio di Bluenergy è che per la stagione 2021-22 queste possano ritornare in una nuova veste, ma con lo stesso obiettivo: ovvero regalare un’esperienza unica ai tifosi, permettendo loro di tornare a vivere la magia degli spalti e far sentire da vicino il sostegno alla propria squadra del cuore.

“Bluenergy, ormai, è parte integrante della nostra famiglia – ha commentato Franco Collavino, Direttore Generale di Udinese Calcio – per il quinto anno consecutivo, infatti, si conferma nostro back jersey sponsor e, non solo. Infatti, ha sposato a 360 gradi la nostra vision aziendale e i nostri valori, per questo ci tengo sempre a sottolineare l’impegno comune verso la sostenibilità ambientale, in cui, come Club, crediamo fermamente. In tal senso, grazie alla nostra collaborazione, continueremo a sviluppare un percorso in ottica green, che già nelle ultime stagioni ha visto ridurre in maniera notevole l’impatto ambientale di una Dacia Arena sempre più CO2 free. Inoltre, sicuramente non ci dimentichiamo delle molteplici attività realizzate in favore dei tifosi bianconeri che quest’anno, vista l’apertura degli stadi già ad agosto, verranno amplificate con l’auspicio che possano coinvolgere il più possibile gli appassionati di calcio e dell’Udinese che sosterranno la squadra alla Dacia Arena”.

“La collaborazione con Udinese Calcio è ormai consolidata e valorizza l’impegno di entrambe le società verso la messa in pratica di iniziative e azioni sostenibili – ha commentato Alberta Gervasio, AD di Bluenergy Group –Oggi la sostenibilità è senza dubbio tra le priorità di ogni individuo e società. Fin da subito il nostro desiderio è stato quello di legare il nostro nome a un club che rappresentasse una vera eccellenza e che fosse vicina ai nostri valori quali la sostenibilità e il supporto al territorio. Con Udinese questo è stato possibile fin da subito. Prendere parte al percorso di efficientamento energetico di uno stadio come la Dacia Arena, riducendo al minimo l’impatto ambientale, ci rende orgogliosi del lavoro messo in campo dal Gruppo Bluenergy e di supportare il nostro territorio in modo continuativo e concreto. Inoltre, il successo delle iniziative congiunte ci sprona ogni anno a ideare nuove attività, sempre più coinvolgenti, per i tifosi e anche quest’anno non vediamo l’ora di poterle realizzare”.