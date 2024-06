Cesare Di Cintio (DCF Legal): Calcio, Commissione indipendente? un’ingerenza che può costare cara.

“Come sottolineato in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, la nuova Authority che vigilerà sul calcio e sul basket, introdotta dal DL Sport, arriverebbe a costare 3.5 milioni di euro, divisi tra Federcalcio e club. L’organo destinato a essere sostituito, la COVISOC, ha invece attualmente un costo di 400.000 euro annui, totalmente a carico della FIGC. Questo ulteriore elemento si aggiunge alle problematiche di tipo giuridico-sportivo, che ho già evidenziato tempo fa, e alla preoccupazione di FIFA, UEFA e di tutto il settore sui pericoli per l’autonomia dello sport.

Le società, messe già a dura prova nel contesto attuale, si apprestano così a dover affrontare ulteriori onerose spese.

Il sistema non è più sostenibile, lo si ripete da tempo, ma la strada da percorrere deve tendere a supportare, a valorizzare, a dare prospettive. Lo sport è un patrimonio comune che va tutelato, ricordiamolo sempre.” – lo dichiara in una nota l’avv. Cesare Di Cintio (founder di DCF Legal).