111a edizione Tour de France: GRAND DÉPART FLORENCE ÉMILIE-ROMAGNE 2024”

Martedì 25 giugno, a poche ore dall’arrivo del Tour de France a Firenze, un seminario di alta formazione sul Turismo Sportivo, i ruoli maggiormente richiesti dal mercato del lavoro e le tipologie di occupazione nella sport economy. Quali conoscenze e competenze per gestire al meglio un settore tornato quasi a livello pre-pandemia nel 2022 con 7,2 mld di spesa dei visitatori € e 28 mln di presenze agli eventi sportivi, pari allo 0,38% del PIL (erano 7,7 mld € e 32 mln nel 2019).

Quali sono le sinergie tra Sport e Turismo che le Istituzioni di un Territorio devono sapere individuare e favorire?

Chi sono gli stakeholder tra atleti, istituzioni, appassionati sportivi, testimonial, sponsor e territorio?

Quando, quanto e perché si viaggia per allenarsi, gareggiare o tifare, e con chi?

In occasione della partenza del Tour de France dall’Italia si terrà martedì 25 giugno 2024 – 14.30 presso l’Università degli Studi di Firenze – Aula magna Rettorato – Piazza San Marco 4, il Seminario di alta formazione dal titolo “Sport Management & Tourism: dalla Maglia gialla a sviluppo dei Territori”.

Si analizzeranno i processi di globalizzazione dei Mercati e la sempre maggiore competizione tra Territori e discipline sportive, le moderne tecniche di management e monitoraggio di un evento sportivo,

Persone attive e che cercano nel turismo sportivo un’espressione del territorio che dimostra capacità nella valorizzazione delle caratteristiche geografiche-climatiche ideali per lo sport all’aria aperta e capacità nella progettazione di eventi sportivi di grande richiamo per il pubblico. Il suo successo deriva da una valida offerta di attività ricreative ludiche, sportive, attraverso canali strutturati come agenzie e imprese, nonché da un lavoro di qualità per il coordinamento tra queste e la pubblica amministrazione, anche in un’ottica di piena sicurezza per Pubblico e Atleti.

Realtà economica e sociale, quella degli eventi e del turismo sportivo intimamente connesse e sinergiche, che dopo la pandemia si è prontamente ripresa secondo l’Osservatorio sullo Sport System Italiano – 2023, con un solido ecosistema popolato da 67.000 società sportive, 10.000 aziende, 9.500 gestori di impianti e 50 società editoriali e di scommesse, per complessivi 405.000 addetti che generano ricavi pari a 102 mld€ (pari al 3,4% del Pil nazionale).

Auspicata la partecipazione al seminario dei Laureandi e Dottorandi, nonché Istituti Secondari Superiori a indirizzo Turistico e Sportivo, che potranno confrontarsi con varie professionalità leader nel campo del Turismo Sportivo per la gestione di strutture con Impianti natatori Olimpici in località bale in montagna.

Il dialogo verterà sulle modalità di accoglienza del turista e sulle modalità con cui questo sceglie la destinazione. Oltre a varie figure occupazionali, con il privilegio di godere di un osservatorio internazionale capace di intercettare i cambiamenti, cogliere le opportunità e superare le nuove sfide che il mondo digitale ci pone davanti, tra cui tecniche di comunicazione pre-live-post viaggio.

