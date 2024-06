Diritti tv: parte Copa Loca, su Mola TV la Copa America

Mola TV però ha esteso il racconto della Copa anche alle piattaforme audio. Ogni giorno sarà disponibile una nuova puntata di Potrero, il podcast originale di Mola che racconterà e analizzerà sia le partite di Copa America che le principali notizie che arriveranno dal mondo del calcio internazionale (Europei compresi).

E ogni mattina, la redazione di Mola TV sarà in onda su Radio Sportiva per raccontare ai radioascoltatori dell’emittente le ultime dai campi di Copa America. Una preview della partita della notte e un’analisi del match giocato la notte precedente. Una collaborazione importante che arricchirà il racconto estivo del calcio internazionale nel panorama mediatico italiano.

La gara d’esordio della Copa America 2024 sarà in onda a partire dalle 00:45 con la prima puntata di Copa Loca, seguita poi dal collegamento in diretta dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per la cerimonia di apertura e per il calcio d’inizio ufficiale della partita, previsto per le 2:00 italiane. Commento affidato alle voci di Enrico Zambruno e Alessio Iovine.