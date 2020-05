Cengiz Under testimonial degli snack Ruffles (PepsiCo)

Una foto tratta dal web del calciatore turco (AS Roma) Cengiz Under.

Cengiz Under, attaccante turco dell’AS Roma (nella foto in primo piano)ha firmato, negli ultimi mesi, per un nuovo sponsor: Ruffles, marca di patatine prodotta dalla PepsiCo (sponsor con Lay’s del format Uefa Champions League). Lo ha comunicato lo stesso calciatore tramite un post sul proprio profilo Instagram. Inoltre il giovane centravanti sarà alla finale 2020 della Champions (prevista per il prossimo 29 agosto nella città di Istanbul). Nella realtà però, proprio in queste ore, vi sono rumour che anticipano la possibilità di una “rinuncia” da parte del comitato organizzatore locale. Alla base di questa scelta l’impossibilità di poter giocare a porte aperte (con il pubblico sugli spalti)