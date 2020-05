Atlético Madrid: 200 tifosi rinunciano al rimborso per aiutare il club

(di Leonardo Calero) – Poche settimane fa l’Atletico Madrid (squadra della Liga Santander) ha dettato la propria linea riguardo ai rimborsi degli abbonamenti per le partite non disputata (a causa dell’epidemia sanitaria). I tifosi infatti non potranno assistere alle ultime quattro gare casalinghe all’interno del Wanda Metropolitano.

Nonostante le difficoltà economiche che sta attraverso il club, la linea è stata quella di venire incontro ai propri tifosi scontando dalla quota abbonamento (2020/21) la percentuale di queste partite. Circa 200 abbonati, a conoscenza di queste problematiche economiche, hanno deciso di rinunciare al rimborso mostrando così solidarietà e vicinanza ai Colchoneros.

Per ringraziare i supporter, il club consentirà loro di accedere all’interno dello stadio ad un tour completo. In più, questi fan riceveranno un gift-package comprendente divisa ufficiale e sciarpa dell’Atletico Madrid.