Ceferin (Uefa): Siamo ottimisti rispetto all’organizzazione di Euro2020

In una recente intervista, rilasciata in Inghilterra, il presidente dell’UEFA l’avvocato sloveno Aleksander Ceferin, è intervenuto sul tema dell’emergenza da Coronavirus (con particolare riferimento al regolare svolgimento degli Europei di calcio): “Ovviamente si tratta di una cosa seria, dobbiamo metterla in cima agli argomenti da trattare e farci i conti, visto che organizziamo molti eventi. Ma io rimango ottimista e penso che le cose saranno sotto controllo prima che l’Europeo cominci. Quindi non sono preoccupato…Non voglio neppure pensare ad eventualità del genere – ha continuato Aleksander Ceferin -, perché per ora siamo sicuri che tutto andrà come abbiamo previsto. Ad esempio, abbiamo già prenotato gli alberghi a Londra per le semifinali e la finale e sarebbe un problema se non potessimo andarci”.