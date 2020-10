Ceat rinnova per due anni con il Torino FC. Sarà l’officiai tyre partner dei granata

Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication che detiene i diritti marketing e commerciali delCon questa partnership CEAT continuerà a essere l’Official Tyre Partner del Torino FC. , società del gruppoche detiene i diritti marketing e commerciali del Torino FC , ha rinnovato un accordo con CEAT Limited – uno dei principali produttori di pneumatici in India – e il club granata per le stagioni 2020/21 e 2021/22.del

CEAT International, acronimo di Cavi Elettrici e Affini Torino, è stata fondata nel 1924 a Torino come produttore di cavi per telefoni e ferrovie. Nel 1982, il Gruppo RPG ha acquisito il marchio CEAT Tyres in India e nel 1990 ha ribattezzato la società CEAT Ltd.

“Siamo molto fieri di poter estendere questa partnership con il Torino FC, una delle Società storiche e più prestigiose del calcio italiano” commenta Amit Tolani, responsabile marketing di CEAT Tyres Ltd. “Questa collaborazione ha portato grandi vantaggi al brand CEAT grazie alla forte presenza sul territorio italiano. Questo rinnovo ci farà continuare a espandere la nostra presenza e a posizionare i nostri prodotti nei mercati globali”.