UEFA, perdite per 666 milioni di dollari e tagli ai premi: “rivoluzione” in Champions League

(di Marco D’Avenia) – L’UEFA (massimo organo del calcio europeo) starebbe pensando di tagliare del 4% i diritti tv e i premi che spettano alle 55 squadre partecipanti alla Champions League e all’Europa League. Tutto a causa del coronavirus che ha pesantemente colpito i bilanci dell’ente calcistico per una cifra che si aggira attorno ai 666 milioni di dollari.

La notizia è stata poco fa riportata dal “Times” di Londra e trova conferma nelle parole di Andrea Agnelli, presidente dell’ European Club Association, che il mese scorso aveva avvertito la UEFA. Il presidente della Juventus aveva infatti dichiarato che i club europei potrebbero assistere a un calo delle entrate pari a 4 miliardi di dollari nei prossimi 2 anni (679 milioni solo dalla riduzione dei diritti TV). Alla luce di tali considerazioni la UEFA starebbe dunque elaborando un piano, che dovrebbe consistere in un taglio del 4% dei diritti-TV e dei bonus, spalmato però in cinque stagioni.

Tuttavia l’UEFA potrebbe addirittura aumentare il numero delle squadre partecipanti alla UEFA Champions League, come afferma il “Telegraph”. La “Union of European Football Associations” starebbe infatti pensando di passare a 36 i club che si contenderanno la coppa più ambita del Vecchio continente. La proposta, che dovrebbe partire dalla stagione 2024/25, sarebbe ora al vaglio della UEFA che valuta due opzioni. La prima vede 6 gironi da 6 squadre con match di andata e ritorno, mentre la seconda consisterebbe nell’eliminazione dei gironi stessi attraverso un sistema di 10 partite per squadra contro avversari decisi dal computer (shake-up).

Quest’ultimo suggerimento starebbe prendendo sempre più piede nel CdA di UEFA in quanto garantirebbe più scontri fra teste di serie, stimolando la domanda delle pay-tv e generando ulteriori introiti.