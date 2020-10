HRK PALLAVOLO MOTTA PRESENTA LA DIVISA UFFICIALE 2020/21 TARGATA JOMA

HRK è un’agenzia per il lavoro che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoratori impiegati in diversi settori di attività. Si è specializzata nel fornire professionisti per attività come le grandi opere di ingegneria industriale, civile, militare e navale (dal 2011 opera in Italia e in Austria) e “firma” la Pallavolo Motta (con sede a Motta di Livenza).

HRK, oltre a titolare il club, è presente sul “fronte” della maglia da gara targata Joma (partner tecnico del club iscritto al campionato di volley maschile “A3 Credem Banca”). Prodotta interamente in tessuto riciclato, la divisa presenta numeri, nomi e sponsor stampati in sublimatico (nella foto in primo piano). Ciò consente, una volta indossata, che possa “scivolare” al contatto col terreno di gioco senza impedimenti (ovvero senza le difficoltà che una classica maglia stampata in serigrafie potrebbe creare agli atleti durante la gara).

La pallavolo Motta (con sede a Motta di Livenza) è la prima società pallavolistica della provincia di Treviso e da poco ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività. Durante l’ultimo decennio l’attività si è particolarmente intensificata riuscendo a centrare con la prima squadra l’ingresso nella serie A3 nazionale. Anche a livello mediatico/promozionale la società veneta ha investito in modo significativo riuscendo a strutturarsi in maniera professionale. Negli ultimi anni, in particolar modo, l’attività di ricerca sponsor si è incentrata su un obiettivo: creare una rete di partner (in totale 52 aziende del territorio) che possano comunicare e collaborare tra di loro.