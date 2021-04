CAZOO NUOVO SPONSOR DEL DERBY FESTIVAL ALL’IPPODROMO DI EPSOM DOWNS

(di Lorenzo Di Nubila) – Cazoo, il rivenditore di auto online, è stato presentato come nuovo sponsor principale del “Derby Festival” all’Ippodromo di Epsom Downs.

La partnership pluriennale con The Jockey Club, l’organizzazione commerciale di corse di cavalli che gestisce Epsom, include i diritti di denominazione, una significativa esposizione del marchio e le denominazione esclusiva di otto gare durante il Cazoo Derby Festival, con le Cazoo Oaks.

Cazoo avrà anche i diritti di esposizione e di branding tutto l’anno in tutti i 15 ippodromi del Jockey Club in tutto il Regno Unito.

Cazoo sponsorizza anche due squadre della Premier League, l’Aston Villa e l’Everton, la nuova competizione di cricket The Hundred, la English Football League (EFL), la Rugby League World Cup 2021 e molteplici eventi di snooker.

L’imprenditore inglese Alexander Edward Chesterman è la mente dietro il successo di Cazoo, nata come startup nel 2018 e poi lanciata nel giugno 2019. Come rivenditore di auto online, consegna le auto in 72 ore e dà al cliente la possibilità di restituire l’auto gratuitamente entro una settimana. Il gioiello di Chesterman, ad oggi, ha un valore attuale di 800 milioni di sterline.

Sempre Chesterman, in riferimento a ciò, ha dichiarato: “Siamo lieti di sponsorizzare il Cazoo Derby Festival, uno dei più grandi eventi delle corse di cavalli. Essendo il secondo più grande sport per spettatori in Gran Bretagna, non vediamo l’ora di coinvolgere gli appassionati di corse in tutto il paese attraverso questa vasta partnership con The Jockey Club e di offrire la migliore esperienza di acquisto di auto agli appassionati di corse di cavalli in tutto il paese“.