Cazoo è il nuovo sponsor di maglia del Bologna FC

Mancano poco più di tre mesi all’inizio della nuova stagione 2022/23, ed il Bologna FC ha annunciato il nome del prossimo main sponsor che comparirà sulle maglie dei felsinei proprio dall’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Cazoo , società attiva nella vendita di auto usate on-line, sarà presente sulle maglie da gara della Prima Squadra maschile e femminile, della Primavera e di tutte le squadre giovanili, oltre ad avere visibilità allo stadio, sul sito e su tutti i profili social media ufficiali del Club.

Questa partnership fa parte di una più ampia campagna di lancio di Cazoo in Italia, programmata per questa estate, come confermato da Alex Chesterman, Fondatore e CEO di Cazoo, che ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questo accordo di collaborazione con il Bologna Fc 1909. Come noi è un Club molto ambizioso, guidato dai risultati dentro e fuori dal campo, e vanta un seguito importante e appassionato in tutta Italia. Non vediamo l’ora di lavorare con il Club e la gente di Bologna e di offrire la migliore esperienza di acquisto di auto ai tifosi e ai consumatori in tutta Italia”.

Questa la dichiarazione di Claudio Fenucci, Amministratore Delegato del Bologna Fc 1909:“Siamo fieri che un’azienda come Cazoo, una realtà industriale in grande crescita, abbia scelto il Bologna come prima partnership sportiva in Italia riconoscendo nel Club un’adeguata immagine societaria e condividendo con noi un progetto sportivo ambizioso e a lungo termine”.

Christoph Winterling, Direttore Commerciale e Marketing del Bologna Fc 1909, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di stringere questa partnership e onorati di essere il primo Club in Italia con cui Cazoo ha deciso di collaborare. Prendere parte alla loro strategia di ingresso nei mercati europei ci rende orgogliosi e dimostra la fiducia e la stima che un brand così importante come Cazoo ha nei confronti del nostro Club. Insieme svilupperemo diverse attività per i nostri tifosi e la gente di Bologna e renderemo questa partnership unica”.