Padel: Greenweez sarà title partner del Major di Parigi fino al 2024

(di Marco Casalone) – Il Paris Premier Padel Major, torneo in programma nel complesso del Roland-Garros di Parigi dall’11 al 17 luglio prossimi, ha concluso un accordo di naming partnership della durata di tre anni con Greenweez, piattaforma e-commerce francese leader nella vendita di prodotti biologici.

Fino al 2024, dunque, l’evento sarà ribattezzato “Greenweez Paris Premier Padel Major”: il torneo rientra nei quattro grandi appuntamenti in stile grande slam tennistico lanciati da Premier Padel, il nuovo circuito professionistico supportato dalla International Padel Federation (FIP), dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investment (QSI).

“Greenweez ha un rapporto speciale con lo sport fin dalla sua nascita e, quando abbiamo scoperto il padel alcuni anni fa, ce ne siamo letteralmente innamorati” ha dichiarato attraverso un comunicato stampa Romain Roy, direttore generale della società, “La nostra missione è rendere quotidianamente accessibili modelli di consumo responsabile e sostenibile al maggior numero di persone possibile, e quando ci è stata offerta la possibilità di legare il nostro nome ad un evento così importante in una location tanto prestigiosa come quella del Roland-Garros non abbiamo potuto fare altro che accettare la proposta in maniera entusiasta”.

Oltre a Greenweez è stata ufficializzata la presenza di altri importanti sponsor come Rolex, Wilson, BNP Paribas, Positive Thinking Company e MejorSet.

Il montepremi complessivo della prima edizione del Paris Premier Padel Major ammonta a 525.000 euro: in particolare, la coppia vincente intascherà un assegno da 94.600 euro.

La tappa parigina sarà la terza di questo nuovo circuito internazionale, dopo quelle disputate in Qatar (nello scorso mese di marzo e vinta dalla coppia iberico-argentina Di Nenno/Navarro) e a Roma (in corso proprio questa settimana all’interno dl complesso del Foro Italico) e in attesa del gran finale previsto al Club Sonoma di Monterrey (in Messico) il prossimo 4 dicembre.