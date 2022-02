Cazoo diventa il nuovo sponsor della maglia del Valencia con un contratto da 4 mln annui (2a parte)

(di Emanuele de Laugier) – Il Valencia, squadra de LaLiga spagnola, ha annunciato il rivenditore di auto online Cazoo come nuovo sponsor sulla divisa a partire dalla stagione 2022/23. Secondo il sito sportivo ElDesmarque, il contratto avrà una durata pluriennale e porterà 4 milioni di euro a stagione nelle casse del club spagnolo. Inoltre il marchio dell’azienda inglese sarà presente sia sulle maglie della squadra maschile che di quella femminile.

Cazoo sostituirà Socios.com sulle divise del Valencia CF. Grazie alla partnership con la piattaforma digitale per il coinvolgimento dei fan di proprietà di Chiliz, firmata nel giugno 2021, il Valencia è stata la prima squadra di calcio a promuovere il proprio fan token sulla parte anteriore delle proprie maglie.

Questo è il secondo contratto di sponsorizzazione con una squadra di calcio spagnola per Cazoo in questo mese, dopo aver firmato un accordo con la Real Sociedad.

La partnership con le due squadre di calcio fa parte di un’ampia campagna di marketing di Cazoo, dato che il suo servizio di vendita online di automobili verrà lanciato in Spagna nella prima metà del 2022. Cazoo ha anche comprato nello scorso agosto per 30 milioni di euro Swipcar, società spagnola per il noleggio a lungo termine di auto e furgoni, ottenendo così già l’accesso al mercato del suo settore.

Oltre ad una presenza sempre più crescente ne LaLiga, Cazoo sponsorizza anche le squadre della Premier League dell’Aston Villa e dell’Everton. A parte il calcio, il portfolio di partnership del rivenditore di auto online copre anche il cricket, il golf, le freccette, le corse ed il rugby nel Regno Unito. In Francia, invece, dove ha incominciato ad inserirsi nel mercato alla fine dello scorso anno, Cazoo sponsorizzerà a partire dalla prossima stagione il Lille, squadra delle Ligue 1, ed è diventato il Title Sponsor dell’Open de France di golf che si giocherà tra il 22 ed il 25 settembre.