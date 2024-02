Caso Mondiali di Roma 2027: volano gli stracci. Rocca (Fd’I) risponde alla nota dell’assessore Onorato (Roma Capitale)

Rocca (Fd’I), accuse assessore Onorato (Roma Capitale) su Mondiali Atletica a Roma (nel 2027) gratuite e infondate.

Apprendo con stupore delle dichiarazioni dell’assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato a proposito del presunto mancato sostegno del Governo alla candidatura di Roma ai Mondiali di Atletica 2027. E’ quanto dichiara alla agenzia Nova il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca. “Mi pare opportuno precisare che a quanto mi risulta fino a poche settimane fa vi erano state con l’Autoritá di Governo delegata per lo Sport solo delle interlocuzioni informali circa l’intenzione della Fidal e del Coni di candidare Roma. Solo il 25 gennaio è stato presentato al Ministro il progetto dell’evento e lo studio di fattibilitá redatto da Deloitte dove si evidenziava la necessitá di un contributo pubblico di circa 85 milioni di euro, peraltro, non era prevista alcuna partecipazione concreta da parte del Comune di Roma. In quell’occasione era stato ben chiarito che per un sostegno così rilevante occorrevano, d’intesa con il Mef, dei passaggi formali a livello parlamentare assolutamente indispensabili per garanzie pubbliche di questo tipo”, aggiunge Rocca.