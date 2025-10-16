All newsAltri eventiAltri SportAziendeBasketCalcioIstituzione e AttualitàMarketingPartnersPubblicitàPunto e a CapoSponsorshipSport Business

Carriere – Flavio Farè va a canestro con la Pallacanestro Cantù. Sarà il responsabile commerciale del club.

16 Ott 2025 Redazione
Una immagine recente di Flavio Farè

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha comunicato oggi che Flavio Faré (nella foto in primo piano), classe 1963, entrerà a far parte dell’organigramma societario con il ruolo di Responsabile Commerciale del club lombardo.

Faré vanta una lunga esperienza nel settore sportivo: ha iniziato la sua carriera all’AC Milan (durante l’era Berlusconi-Galliani), dove ha lavorato per 17 anni fino al 2016. All’interno del club rossonero ha ricoperto diversi incarichi nell’area commerciale, fino a diventare Responsabile Sviluppo Internazionale.
Dal 2019 al 2021 ha svolto il ruolo di Direttore Marketing & Commerciale del Como 1907, nella fase di rilancio della società lariana oggi stabilmente in Serie A. Successivamente ha assunto la carica di Responsabile Marketing & Comunicazione, prima in Lega Pro (sotto la presidenza di Francesco Ghirelli e in coordinamento con il Vicepresidente Vicario dell’epoca, il giornalista economico Marcel Vulpis), terza divisione del calcio professionistico tricolore, e, più recentemente, al PowerVolley Milano, dove ha lavorato per la crescita commerciale del club meneghino.

Il logo di Pallacanestro Cantù (club di LBA) – credits @Pallacanestrocantu.com
Redazione

