Tennis – Prosegue la “saga” Sinner vs Alcaraz, al Six Kings Slam 2025 (in esclusiva tv su Netflix).

Dopo due giornate intense all’ANB Arena di Riyadh (capitale della Arabia Saudit), questa sera si disputa la finale del “Six Kings Slam 2025“, trasmessa in esclusiva su Netflix.

I protagonisti del match conclusivo saranno Jannik Sinner (Italia) e Carlos Alcaraz (Spagna), due tra i più grandi talenti del tennis mondiale. La finale per il 3° posto si giocherà alle 18:30 (ora italiana) tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, mentre la finalissima Sinner-Alcaraz inizierà non prima delle 20:00.

Sinner vs Alcaraz: la rivalità del 2025

È la sesta finale tra i due nel 2025. Alcaraz è in vantaggio nei confronti diretti dell’anno per 4-1, avendo vinto anche le finali del Roland Garros e degli US Open. Tuttavia, Sinner è il campione in carica del Six Kings Slam e lo scorso anno (2024) ha battuto proprio Alcaraz nella finale di Wimbledon.

Sinner ha sottolineato l’importanza della sfida e il livello sempre altissimo delle loro partite, parlando di una rivalità che li spinge continuamente a migliorarsi. Alcaraz invece ha elogiato la forma attuale del suo avversario, paragonandolo a “una macchina” per la precisione e solidità del suo gioco, e ha ribadito quanto sia difficile affrontarlo in un match di alto livello come quello che lo attende nella giornata di oggi.

Oltre alla gloria c’è in palio un ricco assegno da 6 milioni di dollari (circa 5.5 milioni di euro) per il vincitore del torneo, per gli eliminati fino alla finale di stasera invece un premio di consolazione da 1,5 milioni di dollari. Gli addetti ai lavori danno vincente e netto favorito l’azzurro Sinner che arriva a questo match in una forma di altri tempi, anche rispetto a come sta giocando lo spagnolo Alcaraz.