Si scaldano i motori in vista dell’assemblea degli azionisti della Juventus. Liste depositate per il nuovo CdA bianconero.
In vista dell’assemblea degli azionisti del 7 novembre, sono state depositate le liste dei candidati per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus.
- Exor, azionista di maggioranza (65,4%), ha proposto una lista che include, tra gli altri, Damien Comolli (e non Giorgio Chiellini, come si ipotizzava), oltre a Gianluca Ferrero, indicato anche come futuro presidente.
- Tether Investments, che detiene l’11,5% delle azioni, ha proposto due nomi: Francesco Garino e Zachary Lyons.
- Tether ha inoltre chiesto modifiche all’ordine del giorno dell’assemblea, su cui il CdA si esprimerà a breve.
- La Juventus FC, attaverso una sua nota ufficiale, segnala che l’ordine del giorno e i documenti relativi all’assemblea potrebbero essere aggiornati entro il 23 ottobre.