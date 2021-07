Campioni d’Europa! L’Italia di Mancini spinta in finale dagli sponsor

Dopo 53 anni (dal titolo continentale del ’68) gli Azzurri vincono nuovamente un trofeo europeo (questa sera a Londra al Wembley stadium – opposti ai padroni di casa dell’Inghilterra). Trentuno aziende partner hanno spinto idealmente l’Italia in finale (si giocherà il prossimo 11 luglio allo stadio di Wembley), in questa prima edizione itinerante degli Europei di calcio. Londra è stato il centro nevralgico delle “Final Four” e adesso attende i padroni di casa dell’Inghilterra opposti proprio agli Azzurri.

Già da diverse settimane gli sponsor della Federcalcio italiana (FIGC) sono in comunicazione per sfruttare l’onda emozionale di Euro2020, grazie anche alle imprese della Nazionale.

Quattro i top partner (Eni, Fiat, TimVision e Poste italiane). Fiat è stato tra i più attivi. Il brand automobilistico del gruppo Stellantis ha realizzato uno spot con focus sui modelli “500” e “Panda”. Il video (trasmesso in tv e sui principali siti web) rappresenta un omaggio alla passione degli italiani per il calcio. Vuole anche celebrare, insieme all’undici di Mancini, l’intera nazione in un momento di ripartenza sotto il profilo socio-economico. Una Nazionale, come sottolineato dallo stesso presidente della FIGC (Gabriele Gravina), che unisce il paese. Un vero e proprio collante nei giorni difficili della pandemia.

La maxi bandiera con le foto dei dipendenti

Comunicazione tradizionale e operazioni ad effetto, invece, nella strategia di comunicazione di Poste italiane. Il c.t. Roberto Mancini (in pubblicità, in questo stesso periodo, anche per Regione Marche) è al centro di un 60 secondi mentre visita un ufficio postale (scoprendone i servizi a disposizione per i clienti).

Sempre Poste italiane ha acquistato, sui principali quotidiani generalisti e sportivi, una cover celebrativa (rappresenta un ideale tifoso, che indossa la maglia, con la mano sul cuore) caratterizzata dallo slogan “L’amore per l’Italia non conosce distanza”. Ma l’operazione tattica che ha attratto l’attenzione degli addetti ai lavori è la maxi bandiera di 60 metri (larga 15) con le foto di migliaia di dipendenti-tifosi. Composta da più di 1.200 volti dell’azienda tricolore copre una superficie totale di 900 metri quadrati.

Concorsi e promozioni per coinvolgere i tifosi

Il progetto più importante è la “Deliveroo Cup”, un concorso rivolto esclusivamente ai tifosi italiani che possono vincere una serie di premi. Oltre a ciò possono partecipare all’estrazione finale di voucher, gadget e abbonamenti premium come Deliveroo Plus. La piattaforma, attiva nell’online food delivery (premium partner della Nazionale), è stata anche al centro del progetto ospitalità di “Casa Azzurri”, dove i fan potevano ordinare direttamente dal “Pub Azzurri”.

Stretta, infine, una collaborazione con la community di “Calciatori Brutti” (sulla pagina di Instagram vi sono 2,6 milioni di follower), con i tifosi coinvolti in commenti e giochi durante l’intero evento.

Frecciarossa si colora di azzurro

Il Frecciarossa 1000 si è tinto dei colori della Nazionale maggiore (sulla fiancata lo slogan “Uniti da un’unica passione: l’Italia”) durante la manifestazione continentale. Per l’occasione Trenitalia (azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane) ha studiato alcune iniziative speciali. Tra queste il concorso #Passionecheunisce. I viaggiatori, fino allo scorso 10 giugno, hanno potuto vincere due ingressi per “Casa Azzurri”, due carte regalo Trenitalia, oltre a maglie replica e palloni ufficiali della Nazionale. All’interno sempre di Casa Azzurri è stato allestito un corner Frecciarossa per l’accoglienza dei supporter, chiamati a partecipare a giochi, concerti e ad altri eventi. Infine, il Frecciarossa lounge di Roma Termini ha ospitato un’area dedicata ai cimeli della Nazionale (vi potevano accedere solo i titolari di Cartafreccia oro e platino).