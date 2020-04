Calciomercato: tutti a caccia di Paul Pogba

(di Leonardo Calero) – Il Manchester United ha ufficializzato che non eserciterà il rinnovo di Paul Pogba. Il centrocampista francese, che andrà in scadenza nel 2021, sarebbe già sul “taccuino” di diverse big.

Dunque, per non perdere il giocatore a parametro zero la prossima stagione, ascolterà eventuali offerte in questa sessione di mercato. Real Madrid, PSG e Juventus non hanno nascosto l’interesse. Nelle ultime ore, a queste squadre si è aggiunta pure l’Inter. A volerlo a Milano, sarebbe proprio il suo ex allenatore, Antonio Conte, che lo ha allenato alla Juventus.

Stando alle prime indiscrezioni, il giocatore si direbbe entusiasta di ritrovare Antonio Conte, che lo ha fatto diventare grande.

I nerazzurri vogliono rinforzare il proprio centrocampo, e Paul Pogba sarebbe certamente un ottimo tassello.

I dirigenti di United ed Inter sono in ottimo rapporto, dopo le operazioni andate a buon termine riguardanti Lukaku, Sanchez e Young. Al momento, in vantaggio ci sarebbe il Real Madrid, con Zinedine Zidane che lo segue già dalla scorsa estate, e spera di poterlo avere in questa finestra di mercato. Di recente, Pogba non ha nascosto nemmeno la volontà di tornare a Torino per una seconda avventura in bianconero.