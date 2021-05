CALCIO: SINGAPORE NON OSPITERA’ LE PARTITE DELLA COPPA AFC 2021

(di Lorenzo Di Nubila) – La Federcalcio di Singapore (FAS) ha comunicato all’Asian Football Confederation (AFC) che si ritirerà dai gruppi H e I della Coppa AFC 2021, competizione calcistica organizzata dalla AFC e riservata alle squadre asiatiche di 14 paesi che non partecipano alla AFC Champions League.

La FAS ha affermato di aver lavorato con le parti interessate per fornire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti al torneo, con l’organo di governo che, però, ha sottolineato la difficile situazione legata al Covid-19 nella regione che ha reso i viaggi difficili per i partecipanti all’estero.

In una dichiarazione, la FAS ha affermato: “Nell’interesse di tutti i giocatori, dei funzionari e della comunità locale, la FAS ha deciso di non ospitare le partite della fase a gironi della Coppa AFC 2021. La FAS ringrazia l’AFC per la sua comprensione e le augura ogni successo”.