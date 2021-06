LA FIFA NOMINA DAVE BEECHE CEO DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2023

(di Lorenzo Di Nubila) – La FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, ha nominato Dave Beeche amministratore delegato dei Mondiali femminili 2023.

Beeche assumerà ufficialmente il suo nuovo ruolo il 14 giugno e guiderà la consegna complessiva del torneo in Australia e Nuova Zelanda, insieme ai direttori operativi Jane Fernandez e Jane Patterson.

Originario della Nuova Zelanda, Beeche ha oltre 15 anni di esperienza alla guida di organizzazioni commerciali e senza scopo di lucro di alto profilo nei settori dello sport, degli eventi e del turismo. Più di recente, è stato amministratore delegato di Ironman Oceania. È stato anche amministratore delegato di Lagardere Unlimited Oceania, dei Campionati mondiali di triathlon 2012 e del Triathlon New Zealand. Beeche ha anche lavorato a fianco degli attuali capi delle prossime Coppe del mondo di rugby e cricket femminile quando ha guidato il comitato organizzatore locale per la Coppa del Mondo FIFA U20 2015 in Nuova Zelanda.

“Sono onorato ed entusiasta di avere l’opportunità di guidare la realizzazione di un torneo così significativo, soprattutto in un momento in cui c’è così tanta attenzione a livello globale sullo sviluppo dello sport femminile e, più in generale, sull’emancipazione delle donne”, ha affermato. faggio. Non vedo l’ora di lavorare con entrambe le federazioni affiliate e le città ospitanti per offrire non solo un torneo eccezionale che metta in mostra il talento di livello mondiale nel calcio femminile, ma lasci un’eredità positiva duratura per lo sport femminile”.

Fatma Samoura, segretario generale della Fifa, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere Dave nel team Fifa per dirigere i nostri uffici di nuova creazione in Australia e Nuova Zelanda. La Coppa del Mondo femminile FIFA è andata sempre più rafforzandosi con nuovi livelli raggiunti dentro e fuori dal campo in Francia 2019. Stiamo cercando di continuare questa crescita e stabilire un nuovo punto di riferimento per questo fantastico torneo nel 2023 insieme ai nostri ospiti Australia e Nuova Zelanda”.

La Fifa, inoltre, ha nominato Bryan Swanson, capo reporter di Sky Sports News, per dirigere le sue relazioni con i media, secondo The Times.