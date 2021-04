CALCIO: LA J1 LEAGUE GIAPPONESE CHIEDERA’ UN RISARCIMENTO A CAUSA DELLA PANDEMIA

La, la massima lega di calcio giapponese, ha ufficializzato che chiederà un risarcimento al governo giapponese per le perdite collegate allo stato di emergenza Covid-19 che ha colpito le principali città del paese.

Il 3° stato di emergenza per il coronavirus in Giappone è entrato in vigore a Tokyo e in tre prefetture occidentali il 25 aprile e durerà fino all’11 maggio. È stato chiesto di chiudere bar e ristoranti, oltre a centri commerciali e altre strutture di grandi dimensioni, tra cui diversi stadi di calcio.

Gli spettatori non saranno ammessi a quattro partite, portando a 11 il numero di partite di J1 League da disputare a porte chiuse durante le misure anti-Covid.