Calcio Catania: l’Agenzia delle Entrate accetta idea rateizzazione di 5,7 milioni di euro in 10 anni

L’Agenzia delle Entrate ha inviato al Calcio Catania (club di Lega Pro) la risposta al piano di rientro presentato dalla realtà rossazzurra per fare fronte al suo debito di 12,4 milioni di euro. La proposta giunta sul tavolo della Sigi (attuale proprietaria della squadra9, che dovrà approvarla, è di 5,7 milioni di euro rateizzabili in 10 anni, con la copertura di un’ipoteca sull’impianto sportivo di Torre del Grifo, struttura già a garanzia del prestito stipulato col Credito sportivo per la sua realizzazione. La società etnea aveva chiesto di scendere fino a 5,3 milioni di euro, pagabili in 20 anni. La notizia viene riportata dall’Ansa in un suo lancio di agenzia.