CAA Icon sostituisce Legends come gestore del progetto Intuit Dome dei L.A. Clippers (NBA)

(di Emanuele de Laugier) – Stando il sito web Venues Now, CAA Icon, società di consulenza per la gestione degli impianti sportivi, ha sostituito la Legends Project Development, rivale nel settore, come nuovo gestore del progetto dell’Intuit Dome dei Los Angeles Clippers. Secondo quanto riferito, i rappresentanti di Legends sono stati informati della decisione di porre fine al coinvolgimento dell’azienda a seguito di un incontro con il management della franchigia della National Basketball Association (NBA) avvenuto il 21 aprile. D’ora in poi CAA Icon, sussidiaria dell’agenzia sportiva CAA, si assumerà il compito di supervisionare la joint venture tra AECOM Hunt e Turner Construction che sta edificando la sede.

La costruzione dello stadio da 18.000 spettatori a Inglewood è iniziata nel 2021 e dovrebbe costare 1.8 miliardi di dollari, diventando il progetto per un’arena al coperto più costoso della storia dello sport statunitense. Il complesso, il cui completamento è previsto nel 2024, includerà anche una struttura per l’allenamento, spazi per gli uffici ed un centro di medicina sportiva.

La decisione di cambiare il gestore del progetto ad opera in corso è insolita e CAA Icon ora avrà il compito di garantire che l’Intuit Dome sia costruito in tempo e nel rispetto del budget.

Oltre alla nuova sede dei Los Angeles Clippers, la sussidiaria di CAA sta anche supervisionando lo sviluppo dell’Allegiant Stadium da 1.9 miliardi di dollari dei Las Vegas Raiders della National Football League (NFL). Nell’ultimo anno, la CAA Icon ha anche portato a termine le costruzioni del Q2 Stadium dell’Austin FC e del Geodis Park del Nashville SC, entrambi club della Major League Soccer (MLS). Inoltre, la società di consulenza si è occupata della pianificazione del nuovo stadio dell’AS Roma, anche se al momento il progetto è sospeso.

Sebbene non possa più completare lo sviluppo dell’Intuit Dome, Legends si è appena assicurata il compito di supervisionare la ristrutturazione del Rogers Center, la sede dei Toronto Blue Jays della Major League Baseball (MLB).