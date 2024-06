I numeri della FIPE nelle 4 giornate di evento al RiminiWellness2024

La FIPE a RiminiWellness ha celebrato la Festa della Repubblica e la Giornata Nazionale dello Sport con un’intensa giornata di attività. La seconda parte della Coppa Italia Sthenathlon ha chiuso i 4 giorni qui in Fiera. Dopo i 70 atleti coinvolti ieri, sono stati oltre 80 quelli che si sono dati battaglia nel Day 2 della competizione per un totale di oltre 150 atleti partecipanti. GiocaFIPE (con 100 bambini coinvolti in oltre 5 ore di attività), Sthenathlon (200 ore di gara), Workshop, Masterclass, la Nazionale di Pesistica. Tutto questo e tanto altro è stata la FIPE nei quattro giorni di RiminiWellness. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner (Blor, 4+ Nutrition, Acqua Dolomia, Chinotto Neri e Compex), così come a RiminiWellness e alla sua organizzazione che hanno fortemente creduto nella FIPE e nella sua competenza.

I NUMERI DELLA FIPE A RIMINIWELLNESS

Dopo 7 anni la Federazione Italiana Pesistica è tornata nella più importante Fiera del Fitness in Italia e lo ha fatto in grande stile con:

400mq di Stand in un Padiglione in esclusiva (il C6),

Oltre 150 sthenatleti in rappresentanza di 40 società dei 200 Sthenathlon Point presenti in tutta Italia,

200 ore di gara Coppa Italia Sthenathlon Element

100 bambini coinvolti nel GIOCAFIPE in oltre 8 ore di attività

Oltre 15.000 persone hanno visitato il Padiglione della FIPE, partecipando a numerose attività che alternavano una parte teorica a una ricca parte pratica

8 ore di formazione tra Masterclass e Workshop con oltre 50 partecipanti

ECCEZIONALE COPERTURA MEDIATICA E SOCIAL

Il ritorno della FIPE a RiminiWellness è stato anche un successo dal punto di vista mediatico. Tutte le ore di Gara e Formazione sono state seguite live sui Social.