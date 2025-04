Boxe – The Art of Fighting (#TAF9) torna a Milano.

A soli due mesi dall’ultimo evento tenutosi all’Allianz Cloud, The Art of Fighting lancia il non appuntamento. Torna tra l’altro la collaborazione con il Fight Club Fragomeni, struttura guidata da Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo.

TAF 9 andrà in scena sabato 17 maggio al Centro Pavesi di Milano. «Un ambiente più raccolto per dare un senso di esclusività», spiega Edoardo Germani, founder di TAF.

Il programma della serata prevede sei incontri professionistici di boxe, di cui due con titoli in palio.

Nel main event, torna sul ring Dario Morello (24-1), contrapposto al giovane e agguerrito Yassin Hermi (15-2, un pareggio), con in palio il titolo italiano dei pesi medi.

Francesco Faraoni (7-0) e Francesco Russo (13-4) si affronteranno nel co-main event, in un acceso derby tra pugili romani. Faraoni, fratello minore di Mattia, campione del mondo di kickboxing, dovrà vedersela con un atleta più esperto, che ha vinto quasi sempre per KO.

Subito prima, spazio ad Akrem Aouina (12-1), pronto a difendere il titolo WBC Silver International dall’assalto di Mirko Geografo (19-1, 2 pareggi), già campione italiano, europeo e internazionale. Aouina cercherà di confermarsi contro un avversario difficile per compiere un altro, importante step di carriera.

Il cartellone prevede anche il rientro di Nicholas Esposito (19-1), da un nuovo impegno di Diego Lenzi (2-0), contro un veterano del ring che ha combattuto spesso all’estero, e dalla presenza di Gianluca Merone, reduce da un KO spettacolare.

https://www.taftheartofighting.com/landing-event

THE ART OF FIGHTING 9

Sabato 17 Maggio – Start h. 17:45

Centro Pavesi, via Francesco de Lemene 3, Milano

MAIN EVENT: Dario Morello (24 vittorie, una sconfitta) vs. Yassin Hermi (15 vittorie, 2 sconfitte, un pareggio) – Titolo Italiano, Pesi Medi

CO-MAIN EVENT: Francesco Faraoni (7-0) vs. Francesco Russo (13-4) – Catchweight a 72.5 kg

Akrem Aouina (12-1) vs. Mirko Geografo (19-1, 2 pareggi) – Titolo WBC Silver International, Pesi Welter

Nicholas Esposito (19-1) vs. Jonny Zeze (7-4, un pareggio) – Pesi Welter

Diego Lenzi (2-0) vs. Alfonso Damiani (7-8) – Pesi Massimi

Gianluca Merone (1-1, un pareggio) vs. Simone Bono (4-2, 2 pareggi) – Catchweight a 71.5 kg