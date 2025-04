C.Ronaldo: il trasferimento all’Al-Nassr ha generato un impatto economico senza precedenti

Con l’arrivo a Riad del fuoriclasse di Funchal, la Roshn Saudi League è entrata in una nuova dimensione: diversi campioni, seguendo l’esempio del N.7 portoghese, si sono convinti ad accettare i petroldollari del fondo sovrano nazionale PIF, determinando un aumento del valore complessivo del campionato, ora valutato 1,03 miliardi di euro (questa nuova stima posiziona la Saudi Professional League al 13° posto della graduatoria — stilata da transfermarkt — delle leghe più preziose al mondo). Tutto ciò ha generato un interesse senza precedenti, portando ben 140 paesi ad acquisire i diritti per la trasmissione delle partite

(di Davide Pollastri) – Cristiano Ronaldo e l’economia: un connubio che va oltre lo sport business. Un’analisi dell’Istituto portoghese di amministrazione e marketing, basata su 28 indicatori suddivisi in sei categorie (guadagni, esposizione mediatica, presenza sui social, risultati sportivi, influenza nel pubblico e impatto economico complessivo), rivela come il brand ‘CR7’ abbia ormai raggiunto un valore stimato di 850 milioni di euro.

Gli interessi e gli investimenti del 5 volte Pallone d’Oro spaziano dall’alberghiero alla moda e dalla cosmetica alla tecnologia, passando perfino per l’industria cinematografica (assieme al regista Matthew Vaughn ha da poco fondato uno studio indipendente chiamato UR Marv). Tuttavia, la principale attività di C. Ronaldo (quarant’anni compiuti lo scorso 5 febbraio) resta il campo. Il contratto con l’Al-Nassr — in scadenza il prossimo 30 giugno ma in procinto di essere prolungato fino al 2027 — garantisce al campione 200 milioni di euro all’anno, ai quali si aggiungono altri 150 milioni provenienti dai propri sponsor personali, tra cui spiccano Nike (con cui nel 2016 ha firmato un accordo a vita), Tag Heuer e Louis Vuitton. Non solo: con oltre un miliardo di follower, il campione di Madera si posiziona al vertice della graduatoria dei personaggi più seguiti sui social, una popolarità tutt’altro che fine a sé stessa se consideriamo che ogni suo post su Instagram genera, in media, 1,4 milioni di euro. Questi numeri non arricchiscono solo l’ex madridista, ma generano significativi vantaggi anche a tutto ciò che lo circonda, Al-Nassr e Saudi Professional League in primis, creando un flusso finanziario mai visto prima e superiore perfino all’impatto economico prodotto da Leo Messi nella MLS.

I dati riportati da transfermarkt mostrano che dall’arrivo di CR7 il valore complessivo della Roshn Saudi League è cresciuto del 178,5%, mentre quello della MLS dopo l’arrivo di Messi è cresciuto “solo” del 13,3%. Cristiano Ronaldo, da molti considerato il G.O.A.T — acronimo inglese per Greatest of All Time, letteralmente “il migliore di tutti i tempi” — del football, è certamente il miglior biglietto da visita di un paese che attraverso il Saudi Vision 2030 lanciato da Mohammed Bin Salman (un ambizioso piano di riforma economica e sociale finalizzato a diversificare l’economia dell’Arabia Saudita, riducendo la sua dipendenza dal petrolio e promuovendo settori alternativi come il turismo e l’intrattenimento) si sta avvicinando a grandi passi al campionato mondiale di calcio che ospiterà nel 2034.