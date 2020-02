Bottega Verde con Pallacanestro Biella nella Final Eight di Coppa Italia

Una divisa (nella foto in primo piano) realizzata appositamente per le Final Eight, che per la prima volta nella storia della Società sarà di colore verde, per celebrare appunto Bottega Verde, e che verrà presentata ufficialmente a fine mese, prima della partenza per Ravenna. Ma le novità in casa Pallacanestro Biella non finiscono qui: altre aziende Partner hanno deciso di affiancare il proprio marchio all’evento e compariranno così sulla divisa da gioco con cui capitan Saccaggi e compagni esordiranno venerdì 6 marzo alle 14.00 contro Piacenza: ci sono prestigiose aziende del territorio come Edilnol, Angelico e Bonprix, da tanti anni al fianco dei rossoblù; il gradito ritorno di Mak e l’ingresso di Fassa Bortolo, che per la prima volta sceglie di sostenere il progetto di Pallacanestro Biella. Infine, il Club ha scelto di farsi portavoce di un altro importante evento turistico che avrà luogo nel biellese la prossima estate, ovvero la Passione di Sordevolo, il cui logo sarà presente sul pantaloncino da gara, rafforzando una collaborazione di marketing territoriale partita già nei mesi scorsi.

Il Presidente di Pallacanestro Biella, Antonio Trada, commenta soddisfatto questo accordo di sponsorizzazione: “Siamo orgogliosi di abbinare il nome della nostra squadra ad un marchio prestigioso e conosciuto come Bottega Verde, un’eccellenza del nostro territorio che si è avvicinata al mondo rossoblù e con la quale abbiamo già realizzato diverse iniziative nell’arco della stagione. Siamo convinti che la pallacanestro, soprattutto a Biella, possa essere un importante strumento commerciale e di visibilità per chi, come Edilnol o Bottega Verde, vende al consumatore finale.”