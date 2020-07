Bose Professional diventa partner della Juventus e dell’Allianz stadium

“Entrare all’interno dell’Allianz Stadium si presenterà come un’esperienza unica per i tifosi. Uno spettacolo che la Juventus ha implementato sempre di più con il passare degli anni, rendendo indimenticabile ogni singolo evento. Ma l’obiettivo è migliorarsi, sempre. E proprio per questo, il club bianconero si è legato a un nuovo partner: Bose Professional” – lo dichiara l’area marketing della Juventus FC guidata da Giorgio Ricci

“Un’azienda leader nel settore dell’audio, che non ha bisogno di presentazioni, che nel nostro stadio ne migliorerà la qualità installando gli innovativi altoparlanti ArenaMatch DeltaQ, amplificatori power match, con un processore di segnale digitale ControlSpace EX” – ha proseguito Ricci (Juventus)