SSC Bari sceglie Helbiz per la mobilità dei suoi tifosi

Grazie a una partnership biennale, valida per le stagioni 20/21 e 21/22, circa 500 monopattini della società americana Helbiz leader nel mercato della micromobilità saranno brandizzati con il logo ufficiale SSC Bari. Oltre alla customizzazione dei monopattini, l’accordo prevede una serie di attività incrociate di co-marketing, fra cui la presenza di Led bordocampo allo stadio “San Nicola” e spazi di visibilità legati al club all’interno dell’app mobile Helbiz per tutti gli utenti che effettueranno un noleggio all’interno del capoluogo pugliese, oltre ad attivazioni speciali che verranno organizzate durante l’anno in occasione delle partite.

Helbiz, che da circa una settimana è disponibile con il suo servizio nel capoluogo pugliese e sta registrando numeri positivi, diventa in questo modo il nuovo mobility partner della SSC Bari (quest’anno in Serie C). «Per la sua storia e l’incredibile legame con i suoi tifosi, SSC Bari rappresenta un partner d’eccellenza per inaugurare il nostro servizio in città», commenta Luca Santambrogio, amministratore unico di Helbiz Italia. «Siamo molto soddisfatti per questa partnership e certi che per molti utenti cittadini noleggiare un monopattino Helbiz con i colori del Bari diventerà un’esperienza ancora più appassionante».

Il Presidente del Bari Luigi De Laurentiis: «Un’altra eccellenza al fianco del Bari; un’importante partnership con un leader assoluto nel settore della micromobilità ‘green’ come Helbiz. Grazie alla loro presenza sul territorio, anche a Bari si potrà vivere la mobilità in maniera pratica, salutare, intelligente, oltre che economica».

A Bari, prima città del Sud Italia in cui è presente Helbiz, i monopattini possono essere noleggiati in tutte le principali vie del centro città, in una zona che sia estende da Bari Vecchia alla Carbonara, fino a via Giovine e via Gentile, al costo di 1 euro per lo sblocco iniziale + 0,15 euro al minuto per la corsa. L’accesso al servizio è consentito attraverso il download gratuito dell’app Helbiz su smartphone da App Store e Google Play Store.

Helbiz è una società americana con sede a New York fondata nel 2017 dall’italiano Salvatore Palella con l’obiettivo di risolvere il problema dell’ultimo miglio attraverso una piattaforma innovativa per il noleggio di veicoli di trasporto. Connettività on-board, mezzi elettrici, trasporto condiviso e on-demand sono i driver che guidano lo sviluppo del brand, che è già presente in circa 10 Paesi nel mondo con 750mila utenti attivi in Italia e 800mila corse effettuate nel mondo.