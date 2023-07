Bocce: l’Europeo giovanile si chiude con 4 ori azzurri

L’Italia conquista quattro ori, due argenti e un bronzo all’Europeo giovanile. De Sanctis (n.1 FIB): “Felice per le nostre medaglie”

I quattro ori, due argenti e un bronzo conquistati dall’Italia del ct Rodolfo Rosi hanno fatto scorrere i titoli di coda dell’Europeo giovanile della Raffa, andato in scena dal 18 al 22 luglio 2023 al Centro Tecnico Federale di Roma, organizzato dalla Confederazione Europea Raffa (CER) e dalla Federazione Italiana Bocce, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport.

Termina con un grande successo organizzativo, dunque, l’evento internazionale griffato CER-FIB, fortemente voluto dal presidente Marco Giunio De Sanctis.

Uno sforzo organizzativo ed economico importante per quella che ha confermato di essere una grande Federazione, ancorché non ancora Olimpica ma solo Paralimpica.

Dall’apertura della kermesse continentale alla cerimonia di chiusura al Centro Tecnico del Torrino, gli incontri delle sette competizioni europee.

L’Italia del ct Rodolfo Rosi ha vinto gli Europei nell’Individuale maschile con Kevin Della Schiava, nell’Individuale femminile con Gilda Franceschini, nella Coppia femminile con Amelia Piastra e Sofia Pistolesi, nella Coppia mista con Alessandro Alimenti e Sofia Pistolesi.

Le medaglie d’argento sono arrivate dalla Coppia maschile con Alessandro Alimenti e Simone Greco che hanno perso la finalissima contro la Svizzera, e nel Tiro di precisione femminile con Gilda Franceschini che ha perso contro la Croazia. Nel Tiro di precisione maschile Kevin Della Schiava ha conquistato la medaglia di bronzo.

“È stato un Europeo importantissimo perché ha visto il movimento boccistico in ambito internazionale – ha affermato il presidente Marco Giunio De Sanctis nel corso della cerimonia di chiusura dell’evento continentale – Le quattro medaglie d’oro mi hanno reso felicissimo, perché ci confermiamo Paese leader nella Raffa, ma è anche altre nazionali stiano crescendo dal punto di vista tecnico con alcuni giovani di grande valore. I giovani sono il futuro dello sport in generale e del nostro in particolare, rappresentano l’immagine e la comunicazione della nostra disciplina, portano al seguito le famiglie e gli appassionati. In ambito internazionale, non mi stancherò mai di ripeterlo e lo abbiamo visto in questa settimana, la crescita del movimento boccistico della Raffa è necessaria se si vuole ottenere un giorno il traguardo dei Giochi Olimpici e per questo motivo auspico che si punti sempre sulla spettacolarità, celerità, tiri tecnici e prove veloci”.

“Desidero ringraziare la FIB e il presidente De Sanctis per il pieno supporto garantito all’organizzazione del primo evento continentale sotto la mia presidenza – ha commentato del presidente della CER, Moreno Rosati – Una manifestazione ben riuscita, dal punto di vista organizzativo e tecnico. In campo si sono messi in evidenza diversi ragazzi, che sicuramente saranno attori principali anche nel futuro della Raffa. Nel rapporto con le delegazioni nazionali sono diversi gli aspetti sui cui ragionare e lavorare, ponendo al centro l’obiettivo della crescita del movimento delle bocce sintetiche in tutta Europa”. “Roma – ha proseguito Rosati – lascia il testimone a Innsbruck, dove nel 2024 si terrà una nuova edizione del Campionato Europeo giovanile della Raffa. In Austria si lavorerà per organizzare una manifestazione nel solco tracciato della FIB”. “In questo anno l’impegno della CER è quello di iniziare un percorso di proselitismo in tutto il Continente europeo – ha concluso Rosati – facendo parlare Raffa, Volo e Petanque un’unica lingua, al fine di conferire maggiore forza al nostro grande movimento sportivo”.

Presenti alla cerimonia di chiusura dell’Europeo, oltre al presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis, e al presidente della Confederazione Europea Bocce, Moreno Rosati, anche il numero uno della Confederazione Boccistica Internazionale, Mutlu Turkmen e, in rappresentanza del Sindaco di Roma, il presidente della X Commissione Sport del Comune di Roma Capitale Ferdinando Bonessio.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI

INDIVIDUALE MASCHILE: SEMIFINALI ITALIA (Kevin Della Schiava) – AUSTRIA (Gadnev Simon) 9-4; CROAZIA (Paveskovic Duje) – SVIZZERA (Ryan Regazzoni) 2-8. FINALE ITALIA (Kevin Della Schiava) – SVIZZERA (Ryan Regazzoni) 9-6.

COPPIA MASCHILE: SEMIFINALI ITALIA (Alessandro Alimenti – Simone Greco) – FRANCIA (Rouault Lorenzo e Tarriere Corentin) 11-5;

TURCHIA (Oruc Murat – Onder Huseyin) – SVIZZERA (Ryan Regazzoni – Jacopo Faul) 1-10; FINALE ITALIA (Alessandro Alimenti – Simone Greco) – SVIZZERA SVIZZERA (Ryan Regazzoni – Jacopo Faul) 2-7.

INDIVIDUALE FEMMINILE: SEMIFINALI ITALIA (Gilda Franceschini) – AUSTRIA (Werth Evi) 11-2; SLOVACCHIA (Grexova Martina) – CROAZIA (Juginovic Ana) 5-9; FINALE: ITALIA (Gilda Franceschini) – CROAZIA (Juginovic Ana) 11-2.

COPPIA FEMMINILE: SEMIFINALI ITALIA (Amelia Piastra – Sofia Pistolesi) – SLOVACCHIA (Grevova Martina – Feherova Simona) 11-1; UNGHERIA (Racs Lili – Sandor Amalia) – AUSTRIA (Werth Evi – Gleissner Sonja) 0-9;FINALE: ITALIA (Amelia Piastra – Sofia Pistolesi) 7-4.

COPPIA MISTA: SEMIFINALI ITALIA (Alessandro Alimenti – Sofia Pistolesi) – AUSTRIA (Gleissner onja – Ganhal Tobias) 11-2; SLOVACCHIA (Feherova Simona – Doval Miroslav) – CROAZIA (Ana Juginovic – Roko Velic) 8-3; FINALE: ITALIA (Alessandro Alimenti – Sofia Pistolesi) – SLOVACCHIA (Feherova Simona – Doval Miroslav) 11-2.

TIRO PRECISIONE MASCHILE: SEMIFINALI ITALIA (Kevin Della Schiava) – TURCHIA 8-12; SVIZZERA-SLOVENIA (dopo la vittoria contro la Francia nel turno di spareggio) 21-10; FINALE: TURCHIA (Murat Oruk) – SVIZZERA (Ryan Regazzoni) 24-31.

TIRO PRECISIONE FEMMINILE: SEMIFINALI ITALIA (Gilda Franceschini) – SLOVACCHIA 14-10; FRANCIA-CROAZIA 10-14; FINALE: ITALIA (Gilda Franceschini) – CROAZIA (Ana Juginovic) 8-15.

Il medagliere dell’Europeo Giovanile della Raffa: Italia 4 ori, due argenti e un bronzo; Svizzera due ori e un argento; Austria un argento e tre bronzi; Croazia un oro, un argento e due bronzi; Slovacchia un argento e tre bronzi; Francia due bronzi; Slovenia un bronzo; Ungheria un bronzo; Turchia un argento e un bronzo.