Binaghi (FIT) presenta gli #IBI2020 e tre nuovi partner (BMW, Italgas e acqua Valmora)

“Credo che questa conferenza stampa c’è la ricorderemo per molto tempo. Ce la ricorderemo non solo per questa originale location che ci siamo inventati per dare maggiore sicurezza a tutti quanti. E’ una conferenza stampa in cui ci sono tante prime volte. Innanzitutto vi devo leggere una lettera di un ministro: sarebbe stata anche la prima volta della presenza di un ministro alla conferenza stampa degli Internazionali BNL d’Italia. Una lettera in cui mi dice che impedimenti di carattere personale gli impediscono di partecipare alla conferenza stampa del più importante torneo tennistico italiano. Mi dice anche: ‘Come sai la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di sconsigliare la partecipazione a un numero limitato e controllato di spettatori ha destato le mie perplessità per questo motivo nei giorni scorsi ho scritto al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo che il Comitato tecnico-scientifico possa svolgere approfondimenti, anche attraverso l’audizione di rappresentanti del Dipartimento per lo Sport. Credo infatti sia fondamentale poter garantire alle competizioni sportive almeno le stesse regole e procedure previste per gli eventi culturali. Ieri, il Ministro Speranza ha risposto alla mia nota chiedendo al Comitato Tecnico Scientifico di voler calendarizzare a breve questo incontro ma so bene che tempistiche così ristrette difficilmente potranno incidere sulle procedure organizzative della Federazione per questa edizione degli Internazionali‘. – ha dichiarato Angelo Binaghi (presidente FIT) ai media durante la conferenza stampa di stamattina.

“Bene, allora noi partiamo dal Ministro, che dobbiamo ringraziare, lui e tutto il suo staff a cominciare dal dottor Pierro, capo-dipartimento Sport del Governo, che è qui presente con noi, con il quale ci siamo sentiti quasi quotidianamente in questi ultimi mesi, grazie alla cui azione è stato possibile organizzare questo torneo. Perché è stato il dottor Pierro e tutto il Dipartimento dello Sport che ha chiesto, e ottenuto, quel provvedimento che consentirà ai giocatori di venire da New York, dove stanno giocando gli Us Open, e poter direttamente disputare il nostro torneo senza doversi sottoporre a una lunga quarantena che è attualmente previste per chi arriva dagli Stati Uniti”. (fonte: Federtennis)