Bevilacqua (M5S) presenta interrogazione sul rapporto di partnership Boomerang Bet-AC Milan.

“Ho presentato una interrogazione che riguarda la partnership tra AC Milan e Boomerang Bet, società presentata come “official regional betting partner” per l’Europa. Secondo quanto riportato da alcune inchieste giornalistiche internazionali, questa piattaforma non risulterebbe in possesso di una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come previsto dalla legge italiana. Opererebbe invece con una licenza di Curaçao, ma resta accessibile al pubblico italiano, con centinaia di migliaia di visite nel nostro Paese. Vogliamo che venga fatta chiarezza. Siamo di fronte all’ennesimo caso che evidenzia quanto il virus dell’azzardo penetri nel mondo del calcio, il tutto proprio mentre il governo Meloni si prepara a fare un altro regalo all’industria delle scommesse: riportare la pubblicità del betting sulle maglie delle squadre di Serie A. Un clamoroso passo indietro che cancella anni di impegno contro la normalizzazione dell’azzardo nello sport e apre la porta a operazioni sempre più opache. Lo sport italiano non può diventare terreno di conquista per operatori non autorizzati. Serve una risposta immediata: Boomerang Bet ha titolo per operare in Italia? Può sponsorizzare un club di Serie A? Per il governo va bene così o magari vuole prevenire simili operazioni?” – è quanto dichiara la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.