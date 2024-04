Betting: MK Sports si lega al marchio dell’Empoli FC. Sarà regional partner in Asia

(di Lorenzo Vulpis) – L’Empoli Football Club (Serie A) ha annunciato, nelle ultime ore, sul proprio sito, la collaborazione con MK Sports (nella foto in primo piano). L’azienda sarà un fornitore completo di scommesse sportive online in Asia (rivestendo pertanto il ruolo di “regional partner” del club toscano). Un importante risultato commerciale per gli “azzurri”, attualmente in lotta per restare, anche nella prossima stagione, nella massima serie tricolore (la squadra è al 16° posto nella classifica provvisoria, con ancora sette gare da disputare fino al termine della stagione). MK Sports (non operante per il momento sul nostro territorio nazionale – si tratta infatti di un .com) è il primo “regional partner” nella storia della società empolese.