Betting: 96.com sponsor di maglia del Burnley FC (Football Championship)

96.com è il nuovo sponsor di maglia ufficiale del Burnley (nella foto in primo piano il logo societario), club di calcio della Football Sky Bet Championship, seconda divisione inglese. Come scrive SBC News, l’accordo è biennale e vedrà il logo dell’operatore di scommesse apparire sul lato anteriore delle divise da casa e trasferta della squadra maschile e femminile. Il marchio sarà inoltre presente su diversi contenuti digitali e sui social media.

Stuart Hunt, direttore delle operazioni commerciali del Burnley, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a 96.com come nostro sponsor ufficiale di maglia. Siamo colpiti dalla loro dedizione all’innovazione, alla soddisfazione del cliente e al gioco responsabile. Con il suo supporto, il club sarà in grado di investire ulteriormente nella rosa e nelle infrastrutture”. “Siamo lieti di annunciare la nostra partnership biennale con il Burnley FC – ha dichiarato un portavoce di 96.com – un accordo che sancisce il nostro arrivo come uno dei principali attori del mercato dell’intrattenimento sportivo e dei giochi nel Regno Unito”. (fonte: Agipronews)